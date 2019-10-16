شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسئول دولي يصل العاصمة صنعاء لبحث الأزمة الإنسانية والان مع التفاصيل

وصل رئيس اللجنة الدولية الصليب الأحمر "بيتر ماورير" اليوم الأربعاء، إلى صنعاء في إطار زيارة إلى اليمن لبحث الأزمة الانسانية في البلد.

وكتب "ماورير" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "وصلت اليوم إلى اليمن للتحدث مع السلطات في صنعاء و عدن حول الآثار المدمرة لهذه الحرب التي لا تنتهي".

وتابع "ماورير" "إنه لأمر مروع، يحتاج 80٪ من الناس للمساعدات الإنسانية، و18 مليون يفتقرون للمياه النظيفة".

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ولفت "ماورير" إلى أن هناك من اليمنيين 4 مليون نازح، بينما يوجد 20 مليون بدون رعاية صحية."

هذا ولم يوضح المسؤول الدولي خطة عمله وبرنامجه خلال هذه الزيارة.