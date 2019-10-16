الحردان يكسر رقماً إيرانياً استمر 23 مباراة في تصفيات المونديال

2019-10-16 | 13:27
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وقال الحردان في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي، "خضنا اليوم مباراة صعبة وقوية أمام إيران، وقد كنا الأفضل ولهذا حققنا انتصار مستحقاً".
وأضاف، "لاعبو البحرين كانوا نجوم مباراة اليوم، وكذلك الجمهور الذي نشكره بشكل كبير على الدعم والمساندة مما أرهب الفريق المقابل".
وأوضح اللاعب: "جمهور البحرين كان اللاعب رقم واحد في المباراة، وسوف نفعل ما بوسعنا من أجل إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم".
وختم: "لم نتأهل بعد، حصدنا فوزاً مهماً، لكن لا زال لدينا مباريات قادمة صعبة، نسعى لتطوير مستوانا من خلال العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الانتصارات والوصول للهدف المنشود".
وتصدر المنتخب الوطني العراقي، ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل 6 نقاط لإيران ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.
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