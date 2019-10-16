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الحردان يكسر رقماً إيرانياً استمر 23 مباراة في تصفيات المونديال

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2019-10-16 | 13:27

الحردان يكسر رقماً إيرانياً استمر 23 مباراة في تصفيات المونديال

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أكد البحريني محمد الحردان أن منتخب بلاده استحق الفوز أمام إيران 1-0 على ستاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
الحردان وبتسجيله هدف الفوز للأحمر البحريني أمس، وضع حداً لسلسة "اللا هزيمة" لإيران التي استمرت لـ23 مباراة بالتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم، حيث كانت اخر هزيمة لإيران في التصفيات امام اوزباكستان 1-0 عام 2012.

وقال الحردان في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي، "خضنا اليوم مباراة صعبة وقوية أمام إيران، وقد كنا الأفضل ولهذا حققنا انتصار مستحقاً".

وأضاف، "لاعبو البحرين كانوا نجوم مباراة اليوم، وكذلك الجمهور الذي نشكره بشكل كبير على الدعم والمساندة مما أرهب الفريق المقابل".

وأوضح اللاعب: "جمهور البحرين كان اللاعب رقم واحد في المباراة، وسوف نفعل ما بوسعنا من أجل إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم".

وختم: "لم نتأهل بعد، حصدنا فوزاً مهماً، لكن لا زال لدينا مباريات قادمة صعبة، نسعى لتطوير مستوانا من خلال العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الانتصارات والوصول للهدف المنشود".


وتصدر المنتخب الوطني العراقي، ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل 6 نقاط لإيران ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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