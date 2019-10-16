فيديو.. سلجادو يتحدث عن فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرز ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، أهمية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي ومدى تأثير ذلك على تطور الرياضة.

وانطلق المؤتمر، الإثنين، برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتضمن يومه الأول 5 جلسات تحدث فيها العديد من الشخصيات العالمية.

وخلال مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي كان لـ"العين الرياضية" مقابلة مع سلجادو، تحدث خلالها عن التقنية على هامش مشاركته في المؤتمر، حيث قال: "سواء كلاعب أو كمدرب، باتت لديك الآن الكثير من الأدوات لتعرف كيف تصبح أفضل، ومعلومات أكتر تجعلك خبيراً في المجال الطبي".

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وأضاف المدافع الإسباني السابق: "يمكنك أن تصبح على دراية تامة بالأطعمة التي تتناولها، ومعلومات أكثر عن المنافس ولاعبيك من ناحية الأداء لتصير لديك معلومات كافية".

وتابع سلجادو: "التكنولوجيا وكرة القدم تتطوران يومياً وعليك أن تواكب هذه التطورات، لكن لا يمكنك الاعتماد على التكنولوجيا بنسبة 100%، يجب أن يحضر الأداء الفردي لأنها رياضة".

وأتم: "نتحدث عن تقنية الفيديو والمختبرات التي تمتلكها كل الأندية حالياً، لفحص اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم وسرعة التعافي من الإصابة، لذلك أفضل استخدام التكنولوجيا".