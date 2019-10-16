إطلاق أول شركة طيران اقتصادي بالإمارات

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت ”مجموعة الاتحاد للطيران“، الناقل الوطني لدولة الإمارات، و“مجموعة العربية للطيران“ (مركزها الشارقة) أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامهما اتفاقية لإطلاق ”العربية للطيران أبوظبي“ أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي.



وستتخذ ”العربية للطيران أبوظبي“، وهي مشروع مشترك مستقل، من مطار أبوظبي الدولي مقرا ومركزا لها. وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة بحسب بيان مشترك تم توزيعه على وسائل الإعلام.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، طوني دوغلاس، إن ”هذه الشراكة ستوفر للراغبين للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي“.

وستخدم هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، فيما ستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة.

ويساهم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي تتمتع بمكانة بارزة كمركز عالمي للطيران، وذلك بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة.