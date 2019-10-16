لفتت قيادتا "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان لعد اجتماع عقد في منزل الوزير السابق غازي العريضي إلى أنه "تخلل اللقاء نقاش مستفيض حول الأوضاع السياسية العامة والأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية الخطيرة التي يعيشها لبنان وضرورة الوصول الى تفاهمات للحد من تداعياتها ورسم خطة للخروج منها، وكان اتفاق على استمرار الحوار والتواصل المباشرين لتثبيت الاستقرار والتعاون في مجالات العمل النقابي والحكومي والنيابي".
وحضر الإجتماع عن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، والنواب علي عمار، حسين الحاج حسن والسيد حسن فضل الله، ومسؤول الجبل الحاج بلال داغر وعن "التقدمي" كل من الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنائبين هادي ابو الحسن وبلال عبد الله ومسؤولين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي وحزب الله: نقاش مستفيض حول الأوضاع العامة واتفاق على استمرار الحوار والتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.