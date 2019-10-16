التقدمي وحزب الله: نقاش مستفيض حول الأوضاع العامة واتفاق على استمرار الحوار والتواصل

لفتت قيادتا "​حزب الله​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​" في بيان لعد اجتماع عقد في منزل الوزير السابق ​غازي العريضي​ إلى أنه "تخلل اللقاء نقاش مستفيض حول الأوضاع السياسية العامة و​الأزمة​ الاقتصادية الاجتماعية المالية الخطيرة التي يعيشها ​لبنان​ وضرورة الوصول الى تفاهمات للحد من تداعياتها ورسم خطة للخروج منها، وكان اتفاق على استمرار الحوار والتواصل المباشرين لتثبيت الاستقرار والتعاون في مجالات ​العمل النقابي​ والحكومي والنيابي".

وحضر الإجتماع عن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام الحاج ​حسين الخليل​، وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، والنواب ​علي عمار​، ​حسين الحاج حسن​ والسيد ​حسن فضل الله​، ومسؤول الجبل الحاج بلال داغر وعن "التقدمي" كل من الوزيرين ​أكرم شهيب​ و​وائل أبو فاعور​، والنائبين ​هادي ابو الحسن​ و​بلال عبد الله​ ومسؤولين آخرين.