من أجل لبنان.. الدوزي يؤجل إصدار كليبه الجديد

أجل الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، إصداره لعمله الجديد، “100راي”، إلى تاريخ غير معلن عنه، وذلك كخطوة تضامنية مع الشعب اللبناني، الذي يعاني جراء حرائق مهولة شبت في عدد من المناطق.

وأعلن الدوزي لجمهوره خبر التأجيل، عبر منشور فايسبوكي كتب فيه: “تضامنا مع الشعب اللبناني، الذي ابتلعت على مدار يومين حرائق كبيرة مساحات ضخمة من أراضيه، وأراض في المناطق الحدودية السورية، قررنا عدم إصدار كليب الأغنية الجديدة لأجل غير مسمى “.

وختم الدوزي منشوره بالدعاء إلى لبنان، إذ كتب: “حمى الله بلاد الأرز من كل شر وهون على قلوب شعبها حرارة المأساة. #لبنان_يحترق”.

وقبل أن يعلن تأجليه لعمله، كان الدوزي قد عبر عن تضامنه مع لبنان، عبر صورة للحرائق مرفوقة بوسم #لبنان تحترق، وهو الوسم، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه فنانون عرب كثر.