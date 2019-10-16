الصين لمجلس النواب الأمريكي: إبتعدوا عن هونج كونج

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعارض بشدة الإجراءات‭‭ ‬‬الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي والمتعلقة بالاحتجاجات في هونج كونج وحثت أعضاء المجلس على عدم التدخل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج في بيان إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا صار التشريع قانونا.

وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج وهو أحد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقر كل عام بأن هونج كونج تحتفظ بحكمها الذاتي من أجل تلقي معاملة خاصة كمركز مالي كبير.