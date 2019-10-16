الخارجية الأمريكية: انتخابات تونس علامة فارقة بالمسار الديمقراطي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيد، قائلا إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في تونس".



وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

Advertisements

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، قد أكد الاثنين، نتائج الاستطلاعات الأولية، بفوز سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 في المئة، بعد فرز الأصوات.