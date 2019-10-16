أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن تجدد اشتعال النيران في بلدات حمص في مناطق ​وادي النصارى​ ومحيطها ومن بينها بلدات مرمريتا وكفرا ورجال الاطفاء يعملون على اخمادها، وكانت قد اخمدت ​الحرائق​ بعد يومين من جهود عناصر الاطفاء و​الجيش​ والاهالي و​الامطار​ في ​ريف حمص​ و​اللاذقية​ و​طرطوس​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تجدد اشتعال النيران في بلدات حمص في مناطق وادي النصارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.