ماكونيل: هجوم تركيا على شرق سوريا يهدد سنوات من المكاسب الصعبة ضد داعش

اعتبر رئيس الأغلبية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​ميتش ماكونيل​ أن "هجوم تركيا على شرق ​سوريا​ يهدد سنوات من المكاسب الصعبة ضد داعش"، مشيرا الى أن "سحب ​القوات الأميركية​ من سوريا سيخلق فراغا تستفيد منه ​إيران​ و​روسيا​".

وشدد ماكونيل على أن "سحب قواتنا من منطقة حيوية لا يخدم أهداف أمتنا على المدى القريب أو البعيد".