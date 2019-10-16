ماكونيل: هجوم تركيا على شرق سوريا يهدد سنوات من المكاسب الصعبة ضد داعش

اعتبر رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن "هجوم تركيا على شرق سوريا يهدد سنوات من المكاسب الصعبة ضد داعش"، مشيرا الى أن "سحب القوات الأميركية من سوريا سيخلق فراغا تستفيد منه إيران وروسيا".
وشدد ماكونيل على أن "سحب قواتنا من منطقة حيوية لا يخدم أهداف أمتنا على المدى القريب أو البعيد".
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