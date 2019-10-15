سلسلة غارات للتحالف تستهدف تجمعات لأنصار الله باليمن

صنعاء ـ د ب أ: قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، إن مقاتلات التحالف العربي، شنت أكثر من 30 غارة جوية على مواقع متفرقة في اليمن.واوضح سريع، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الغارات استهدفت عددا من المحافظات الخاضعة لسيطرة أنصار الله أغلبها على محافظة صعدة.

في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، مقتل عدد من عناصر أنصار الله، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض، شمال محافظة حجة.

وقال موقع الجيش “سبتمر نت”، إن الغارات استهدفت “تجمعات لأنصار الله شرق وغرب مدينة حرض، وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما أسفرت عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لأنصار الله”. ونفذت هذه الغارات، على الرغم من إعلان أنصار الله في 20 سبتمبر الماضي، مبادرة من جانب واحد لوقف الهجمات على الأراضي السعودية، مشترطة على المملكة القيام بتوجه مماثل يمنع الضربات الجوية على اليمن.