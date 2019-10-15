شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلق تصدير أسلحتها لتركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد) انضمت اسبانيا، إحدى كبار مصدري الأسلحة لتركيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرق سورية. وطلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا «وقف هذه العملية العسكرية» قائلة إنها «تعرض استقرار المنطقة للخطر» وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.

انضمت اسبانيا، إحدى كبار مصدري الأسلحة لتركيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرق سورية. وطلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا «وقف هذه العملية العسكرية» قائلة إنها «تعرض استقرار المنطقة للخطر» وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.

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