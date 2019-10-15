شكرا لقرائتكم أعضاء بالكونغرس يطالبون ترمب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن الشهر القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت السيناتور الديمقراطي، جين شاهين، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإلغاء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن الشهر القادم، لتنضم بذلك إلى السيناتورين الديمقراطيين كريس مورفي وفان هولن.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب، اتفقا فيه على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة من الرئيس الأميركي.

وبدأت تركيا وفصائل موالية لها الأربعاء هجوماً ضد القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

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كما ترغب أنقرة من خلال هجومها، الذي دفع بأكثر من 130 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة، إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرتها تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون لاجئ سوري لديها.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع النظام ينص على انتشار جيش النظام على طول الحدود مع تركيا للتصدي للهجوم المستمر ضد مناطق سيطرتها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، على نحو 30% من مساحة سوريا، بعدما تمكنت من دحر تنظيم "داعش" من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد.