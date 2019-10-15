مبارك يروي ذكريات أكتوبر في أول ظهور مصور منذ 8 أعوام

روى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ذكرياته عن هزيمة 1967 وحرب الاستنزاف وذكرى نصر أكتوبر في أول فيديو مصور منذ 8 سنوات.

وقال مبارك، خلال فيديو بثه عبر موقع يوتيوب تحت عنوان "الرئيس مبارك يستعيد بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها الـ46"، إن "الشباب يجب أن يعلم مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، كي يمحو الهزيمة، حتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة".



وأضاف: "أريد أن أتحدث عن الرئيس أنور السادات، صاحب قرار الحرب، ونحييه على جرأته وشجاعته، و1967 لم تكن حربا، لقد ضربنا دون سابق إنذار أو خطة".

وتابع "أتذكر أنني كنت في طلعة عمليات في منتصف مايو، وفي يوم 3 يونيو جاء مندوب من القيادة العامة إلى المطار، وأخبرنا أن هناك مظاهرة سياسية وهناك قوات تدخل سيناء دون علم قائد القوات هناك".

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واستطرد: "رفضت منح إجازة للطيارين كون إسرائيل أعلنت استدعاء الاحتياطي".

ولفت إلى أنه "يوم 5 يونيو قمنا بطلعة بـ3 طائرات بعد توقف 15 يوميا، واخترقنا السحب، ثم فوجئت بالكنترول يخبرني أن المطار استهدف، وتواصلت بالقيادة العامة وبعد التشاور هبطنا بالأقصر، وبمجرد نزولنا استهدفت الطائرات الإسرائيلية الطائرات المصرية رغم أن المطار مليء بطائرات مصر للطيران".

يذكر أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية المصرية إبان حرب أكتوبر عام 1973.

وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وينسب لمبارك الفضل في التخطيط للطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة التي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، ودمرت خلالها 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.