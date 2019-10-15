دمشق و"سوريا الديمقراطية" يتفقان على التصدي للعدوان التركي

وقعت قوات سوريا الديموقراطية ودمشق اتفاقا يقضي بدخول قوات الجيش السوري وبسط سيطرتها على كامل المنطقة ابتداء من عين ديوار شرقاً وحتى جرابلس غربا، في مواجهة العدوان التركي.

وكشفت وثيقة سرية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاتفاق يتضمن دخول قوات الجيش السوري من 4 محاور.

وأوضحت الوثيقة المسربة للاتفاق أن "المحور الأول هو الطبقة شمالاً باتجاه عين عيسى وريفها، وشمالاً إلى الحدود السورية التركية عند تل أبيض وباتجاه الغرب".

وأضافت أن "المحور الثاني هو منبج باتجاه عين العرب على الحدود السورية التركية وحتى نقطة تل أبيض وباتجاه الغرب".

Advertisements

ويشمل المحور الثالث "الحسكة - تل تمر وصولاً الى رأس العين ومنه باتجاه الشرق وصولاً إلى القامشلي وثم المالكيه وباتجاه الجنوب"، بينما "تنتشر القوات في منطقة منبج بنتا من عريمه وعلى طول خط نهر الساجور"، وفقاً للمحور الرابع بالاتفاقية.





من جانبه، أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية، عبد حامد المهباش، الثلاثاء، في حديث صحفي، أن "الاتفاق يتضمن انتشار وحدات الجيش السوري على طول الشريط الحدودي مع تركيا ابتداء من منبج إلى الرقة إلى حسكة وقامشلو وحتى آخر نقطة في ديرك".

وأضاف أن "الهدف من الاتفاق هو دحر العدو التركي وإخراج الجيش التركي الذي احتل جزءا من المناطق السورية وتعدى على السيادة السورية في جزء من الشريط الحدودي بالجزيرة والرقة".



