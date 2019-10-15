وفاة نزيل بسجن الناظور إثر تعرضه لأزمة قلبية

أعلنت إدارة السجن المحلي “الناظور 2″، اليوم الثلاثاء عن وفاة أحد السجناء بسبب أزمة صحية تعرض لها ونقل على إثرها إلى مستشفى محلي قبل أن يفارق الحياة.

وفي بيان توضيحي أكدت إدارة السجن المحلي الناظور 2، أن السجين وكان قيد حياته يدعى (م.ح)، قد توفي في 13 أكتوبر الجاري بالمستشفى الحسني بالناظور ، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بعد أن تم نقله إليه بصفة استعجالية يوم 12 من الشهر ذاته بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية.

وأوضحت إدارة السجن المحلي، ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة السجين المعني ، أن هذا الأخير كان يخضع للتتبع الطبي بسبب معاناته من مرض نفسي، حيث كان يتسلم ويتناول الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وأضاف المصدر أن إدارة المؤسسة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة، وذلك بإخبار النيابة العامة المختصة وذوي السجين الهالك.