مسؤول أمريكي: نضغط على تركيا لوقف هجومها على سوريا

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا، في حين واصلت تركيا عدوانها على شمالي سوريا، متجاهلة تهديد العقوبات الأمريكية.



وأضاف المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، مشيراً إلى أنه في الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.

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وشملت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت مجمدة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.





وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبب وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.