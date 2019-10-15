فرنسا: القرارات التركية والأمريكية ستؤدي لعودة تنظيم داعش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي يوم الثلاثاء إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وردا على أسئلة البرلمان، قال فيليب ”العودة الحتمية للدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا وربما أيضا في شمال غرب العراق تدمير لأمننا“.

واتهم فيليب واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.