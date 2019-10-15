الخارجية الصينية: متفائلون بتسوية الخلافات التجارية مع واشنطن

لفتت وزارة الخارجية الصينية إلى أن "بكين توصلت إلى توافق كبير مع واشنطن في ما يتعلق بالجزء الأول من اتفاقية التجارة، التي يحاول الطرفان التوصل إليها منذ أكثر من عام"، مشيرةً إلى أن "الجانبين توصلا إلى إجماع كبير على الجزء الأول من الصفقة، وأن ما تتحدث عنه الولايات المتحدة يتوافق مع الوضع الحقيقي ويتزامن مع فهمنا له".
وأشارت إلى ان "هذا الجزء من الاتفاق التجاري سيكون في غاية الأهمية، ومفيدا للصين والولايات المتحدة والعالم بأسره".
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