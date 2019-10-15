بالصور: محمد بن سلمان وبوتين يتجولان بحي الطريف التاريخي

اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مساء الاثنين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وشاهد الرئيس الروسي معالم هذا الحي التاريخي وتراثه العمراني، الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الاثنين السعودية، حيث التقى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في أول زيارة رسمية له منذ 12 عاماً.

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن حي الطريف أحد أهم المواقع السياسية والجغرافية في المملكة العربية السعودية منذ نشأة الدولة السعودية الأولى. يقع الحي في قلب شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد في الدرعية شمال غرب الرياض، إذ كان الحي أول عاصمة لأسرة آل سعود.

يحمل حي الطُّريف الذي أُسس في القرن الخامس عشر الميلادي آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية، وتنامى في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الدور السياسي والديني لحي الطريف وأضحى مركزًا لسلطة آل سعود وانتشار الإصلاح السلفي في الإسلام.

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يضم الحي آثار للكثير من القصور، فضلاً عن مدينة بُنيت على ضفاف واحة الدرعية. تم تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو في عام 1431 هـ الموافق 2010م.

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تمثل الدرعية رمزًا وطنيًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفاً تاريخيا في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر الإمام محمد بن سعود دعوة التجديد الديني التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام1157 هـ الموافق 1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار الإمام تركي بن عبد الله الرياض مقرًا جديدًا للحكم وذلك عام 1240 هـ الموافق 1824م.