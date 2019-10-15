لاعبو انجلترا يتعرضون للعنصرية.. ساوثغيب: هذا الوضع لم يعقد مقبولا

وصف جاريث ساوثغيت، المدير الفني لإنجلترا، الموقف الذي تعرض له لاعبيه خلال مباراتهم أمام بلغاريا أمس الاثنين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بـ”غير المقبول”.

وتوقفت مباراة المنتخبين على ملعب (فاسيل ليفسكي) مرتين في الشوط الأول بعد أن أبدى لاعبو إنجلترا استيائهم من هتافات عنصرية من جانب بعض الجماهير البلغارية

وأوضح ساوثغيت عقب اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح لـ”الأسود الثلاثة” بسداسية نظيفة “نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا. كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع، وحكم الساحة. توصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول”.

وتم إخلاء أجزاء من مدرج المباراة التي شهدت خفض أعداد الجماهير إلى 5 آلاف متفرج بسبب أحداث مشابهة في مباريات سابقة.

وأضاف المدرب الإنجليزي “لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره. المباراة توقفت مرتين، وأعلم أن هذا لن يكون كافيا للبعض”.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعرب في بيان عقب اللقاء عن إدانته التامة للهتافات العنصرية التي طالت لاعبيه، مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالتحقيق في هذه الأحداث، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبيه لمثل هذه السلوكيات المرفوضة في كل المجتمعا