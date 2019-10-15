التهريب الدولي.. حجز طنين و200 كيلوغرام من المخدرات في ميناء طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك، بميناء طنجة المتوسط، أمس الإثنين، من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي في عقده الثالث، وحجز طنين و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات جرى حجزها خلال إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش المنجزة على الشاحنة المضبوطة، والتي كانت تستعد للمغادرة نحو إسبانيا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات الدولية للشبكة الإجرامية التي يحتمل تورطها في هذه القضية.