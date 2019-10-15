شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يغادر السعودية بعد زيارة شملت التوقيع على 20 اتفاقية تعاون والان مع التفاصيل

غادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة . وكان في وداع بوتين بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, مندوب عن المراسم الملكية. Advertisements وغادر الرئيس الروسي السعودية بعد زيارة شملت التوقيع على 20 اتفاقية تعاون.

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