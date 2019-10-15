اخلاء مخيم الهول من نسوة 'داعش' ونقلهن لهذا المكان

أفاد مصدر حكومي سوري، بأن القوات الاميركية اخلت مخيم الهول من نساء مقاتلي "داعش"، فيما اشار الى انه تم نقلهن إلى قاعدتهم العسكرية في منطقة الشدادي.

يأتي ذلك، بعد أيام على إقدام عدد من نساء مقاتلي "داعش"، في مخيم الهول بريف الحسكة، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النيران في بعض الخيم، تزامنا مع بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وفي وقت أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لم تتم الإفادة عن خسائر بشرية، تحدثت وسائل إعلام سورية محلية، عن تمكن عدد من عناصر "داعش" (من المرجح أنهم نساء مقاتلي داعش)، من الفرار من المخيم بعد إضرام النار ومهاجمة الحراس.