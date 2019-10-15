القبض على 10 انتحاريين بينهم قياديون حاولوا استهداف زوار الاربعينية في بيجي

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، عن القاء القبض على عشرة انتحاريين بينهم قياديون في داعش كان بنيتهم استهداف زوار الاربعينية في محافظة صلاح الدين، فيما اشار الى قتل انتحاريين اثنين وضبط عبوات واحزمة خلال عملية امنية في المحافظة.

وقال ابو رغيف في حديث لـ الخليج 365، إن خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين بالتعاون مع اللواء السادس في الحشد الشعبي نفذت، يوم امس، واجبا امنيا في منطقة سميلات بقضاء بيجي في المحافظة، وتمكنت خلالها من القبض على عشرة انتحاريين يحملون احزمة ناسفة بينهم اداري عام صلاح الدين ومسؤول المحور الغربي للمحافظة في تنظيم داعش، مشيرا الى أن الانتحاريين كانت نوايهم استهداف التجمعات الدينية في المحافظة.



وفي محور اخر، اشار ابو رغيف، الى أن خلية الصقور وسرايا السلام قتلت انتحاريين اثنين في منطقة الخيوط قرب نهر الرصافي، بمحافظة صلاح الدين، كانا يرتديان حزامان ناسفان، مشيرا الى ضبط اربع عبوات ناسفة وحزام ناسف اخر .

