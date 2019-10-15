بينهم عراقي.. تعرف على اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية على مر التأريخ

2019-10-15 | 10:51
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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة بأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية مع منتخبات بلادهم على مر التأريخ، بالتزامن مع اقتراب البرتغالي كرستيانو رونالدو من رقم اسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي.
قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف ضمت النجم العراقي السابق حسين سعيد، والذي بدوره سجل 78 هدفاً مع أسود الرافدين، متفوقاً على أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بفارق هدف وحيد.
سعيد أحد أساطير الكرة العراقية ولد في 21 كانون الأول 1958، وتدرج بالمنتخبات الوطنية منذ عام 1975 حين مثل منتخب الشباب، ليمثل بعدها المنتخب الوطني للفترة من 1976 ولغاية 1990.
القائمة ضمت أيضأ كلاً من المجري فرينك بوشكاش (84 هدفاً) والزامبي جودفري شيتالو (79) هدفاً.
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