بينهم عراقي.. تعرف على اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية على مر التأريخ

رونالدو سجل أمس، هدفه رقم 95 مع منتخب بلاده في المباراة التي خسرتها البرتغال أمام أوكرانيا بهدفين لهدف ضمن تصفيات يورو 2020، ليقترب الدون من الرقم الهداف التأريخي لمنتخب إيران علي دائي والذي يعتلي صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية برصيد 109 أهداف.قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف ضمت النجم العراقي السابق حسين سعيد، والذي بدوره سجل 78 هدفاً مع أسود الرافدين، متفوقاً على أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بفارق هدف وحيد.

سعيد أحد أساطير الكرة العراقية ولد في 21 كانون الأول 1958، وتدرج بالمنتخبات الوطنية منذ عام 1975 حين مثل منتخب الشباب، ليمثل بعدها المنتخب الوطني للفترة من 1976 ولغاية 1990.

القائمة ضمت أيضأ كلاً من المجري فرينك بوشكاش (84 هدفاً) والزامبي جودفري شيتالو (79) هدفاً.