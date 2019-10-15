السجن لـ5 إرهابيين حاولوا تفجير سيارة ملغومة بفرنسا

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رويترزالثلاثاء 2019/10/15 01:15 م بتوقيت أبوظبي
كاتدرائية نوتردام في باريس
قضت محكمة فرنسية بسجن امرأتين، إحداهما لمدة 25 عاما والأخرى لمدة 30 عاما، حاولت تفجير سيارة ملغومة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس قبل 3 سنوات.
ووفقا لـ"رويترز" فإن ممثلي الادعاء أكدوا أن المرأتين أوقفتا السيارة بعدما أرسلتا مقطعا مصورا تعلنان فيه مسؤوليتهما عن الهجوم المزمع إلى شخص يدعى رشيد قاسم وهو فرنسي من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.
وحكمت المحكمة على إحدى المتهمتين، وتدعى إيناس مدني، بالسجن لمدة 30 عاما وقضت بسجن الأخرى، وتدعى أورنيلا جيليجمان، 25 عاما.
كما صدر حكم بسجن امرأتين أخريين 20 عاما، لأنهما تعاونتا مع المتهمتين، فيما حكم على قاسم غيابيا بالسجن مدى الحياة.
وشهدت فرنسا على مدار السنوات الماضية العديد من الهجمات التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، كان أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث تعرضت العاصمة باريس لـ6 تفجيرات أسقطت 132 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
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