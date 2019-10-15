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الصين تحث تركيا على وقف الأعمال العسكرية في سوريا

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قصف على مدينة تل ابيض السورية

حثت وزارة الخارجية الصينية تركيا اليوم الثلاثاء على وقف الأعمال العسكرية في سوريا و"العودة إلى المسار الصحيح".

جاء ذلك في إفادة يومية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بكين.

 

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