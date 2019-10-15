بوتين يغادر السعودية بعد زيارة شملت التوقيع على 20 اتفاقية تعاون

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 بوتين متابعات_الخليج 365 غادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة .

Advertisements وكان في وداع بوتين بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, مندوب عن المراسم الملكية. وغادر الرئيس الروسي السعودية بعد زيارة شملت التوقيع على 20 اتفاقية تعاون.

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