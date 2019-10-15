هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.
وقال ترامب إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض مزيدا من العقوبات القاسية على «مسؤولين أتراك سابقين وحاليين وأي شخص ساهم في الأنشطة التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا»، إضافة إلى فرض عقوبات إضافية على «أشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخرق لوقف إطلاق النار ومنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وتعريض السلام والأمن والاستقرار في سوريا للخطر».
وأشار ترامب إلى أن العقوبات المرتقبة ستحوي مجموعة واسعة من الإجراءات بحق المستهدفين بها، تتضمن عقوبات اقتصادية وتجميد الحسابات والممتلكات ومنع دخول الأراضي الأمريكية.
وأضاف ترامب أن العقوبات تشمل أيضا إعادة رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد من تركيا بمقدار 50% بعد خفضها في شهر مايو الماضي.
وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستوقف على الفور المفاوضات بشأن توقيع اتفاقات تجارية مع تركيا بقيمة 100 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية جدًا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.