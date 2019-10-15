ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية جدًا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض مزيدا من العقوبات القاسية على «مسؤولين أتراك سابقين وحاليين وأي شخص ساهم في الأنشطة التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا»، إضافة إلى فرض عقوبات إضافية على «أشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخرق لوقف إطلاق النار ومنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وتعريض السلام والأمن والاستقرار في سوريا للخطر».

وأشار ترامب إلى أن العقوبات المرتقبة ستحوي مجموعة واسعة من الإجراءات بحق المستهدفين بها، تتضمن عقوبات اقتصادية وتجميد الحسابات والممتلكات ومنع دخول الأراضي الأمريكية.

وأضاف ترامب أن العقوبات تشمل أيضا إعادة رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد من تركيا بمقدار 50% بعد خفضها في شهر مايو الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستوقف على الفور المفاوضات بشأن توقيع اتفاقات تجارية مع تركيا بقيمة 100 مليار دولار.