الشيخ دنون: وفاة الأسير المحرر صالح حمود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيع عدد من أهالي قرية الشيخ دنون ومنطقة الجليل جثمان الأسير المحرر الحاج صالح حمود، إلى مثواه الأخير حيث ووري ثرى الوطن.

وتوفي الفقيد في بلدته الشيخ دنون، أمس الإثنين، وتوافد معزون من مختلف أنحاء البلاد إلى بيت العزاء لمواساة أسرته برحيل الفقيد.

وكان الفقيد من طلائع حركة التحرر العربية في البلاد، حيث انتسب مبكرا لحركة فتح، في أواخر ستينيات القرن الماضي، ونشط في صفوفها حتى اعتقاله، وزجه بالسجن لمدة 7 أعوام.