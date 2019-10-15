اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين بنابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود علي زهران من قرية دير أبو مشعل، حيث اقتحم جنود الاحتلال القرية وداهم منزل زهران وعاث فيه خرابا.

أما في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس الخليل، واعتقلت المواطن علي محمد علي العلامي بعد تفتيش منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال العلامي الذي يعيل 7 أطفال، بعد أسبوعين من هدم منزله قيد الإنشاء في منطقة سكناه بواد الشيخ.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة الخليل، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابين في بلدة العيسوية، نصر الله محمود، ومحمد منير درباس، خلال تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة.

ميدانيا، أصابت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، شابا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه على الحاجز العسكري في مخيم شعفاط.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب برصاصة مطاطية برأسه أثناء مروره بالقرب من الحاجز، نقل إثرها إلى مركز طبي للعلاج.

إلى ذلك واصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين، إذ اعتدى مستوطنون، على مواطنة في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى طوارئ حوارة لتقديم العلاج اللازم لها.