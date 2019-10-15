شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيش يتهم الحوثيين بتعطيل إجتماع البعثة الأممية المقرر إنعقاده اليوم والان مع التفاصيل

إتهم المتحدث الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بتعطيل إنعقاد إجتماع البعثة الأممية الخاصة بالرقابة على إعادة الإنتشار بالحديدة .

وقال الدبيش، إن الميليشيات الحوثية أبلغت البعثة الأممية الخاصة بالرقابة على إعادة الانتشار في الحديدة ، بإلغاء الاجتماع المشترك الذي كان مقررًا انعقاده الثلاثاء للجنة تنسيق إعادة الانتشار .

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ونقلت إرم نيوز عن الدبيش "أن قرار إلغاء وتعطيل الاجتماع صدر من رئيس وفد الحوثيين في صنعاء وتم إبلاغ البعثة الأممية بذلك .. معتبراً ذلك نسفًا كليًا لجهود السلام والاتفاقات التي تمت في استوكهولهم وما تلاها من اجتماعات للجنة تنسيق إعادة الانتشار .

وأوضح أن ذلك تزامن مع استمرار التحشيد العسكري للميليشيات الحوثية في عدة جبهات ومناطق بمحافظة الحديدة، لافتًا إلى أن التساهل مع الميليشيات الحوثية والتسويف معها ساعد هذه الميليشيات على استعادة أنفاسها وقواتها وبدأت بالتحرك في محاولة منها لاستعادة مواقع ومناطق سيطرت عليها القوات المشتركة .

وأشار الدبيش إلى أن الميليشيات الحوثية سبق لها وأن منعت عقد أي اجتماعات للبعثة الأممية ومنعت دخول الفريق الأممي كما منعت نزع الألغام ، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي قرعت طبول الحرب وأنهت أي محاولات للتهدئة والسلام .