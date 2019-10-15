شكرا لقرائتكم لبنان يحترق ويشعل مواقع التواصل.. فيديوهات تدمي القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تستطع مواقع التواصل الاجتماعي أن تطفئ النيران التي ملأتها منذ مساء الأحد وحتى اليوم، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو وصور تشرح ما يحدث في لبنان المشتعل بنيران الحرائق، التي أسفرت عن وقوع إصابات بشرية.

يقبع لبنان من شماله إلى جنوبه هذه الأيام تحت تأثير موجة حارة، بدأت الأحد ومازالت مستمرة حتى اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات فوق الموسمية، وصلت ظهر الاثنين إلى ما يقارب الـ40 درجة، بحسب ما أورد موقع weather of lebanon عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

الحرارة العالية أدت إلى اندلاع حرائق في مناطق مختلفة من البلاد، كذلك لعبت الرياح دوراً كبيراً بامتداد النيران والقضاء على مساحات واسعة من الأراضي. وتحت هاشتاغ #لبنان_يحترق انتشرت الفيديوهات التي تظهر حجم النيران على مواقع التواصل.

في التفاصيل، اندلع حريق ليلاً في منطقة المشرف، ضرب فيها مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني، إيلي خيرالله، إن الحريق بدأ في منطقة صغيرة لكنه توسع لاحقاً ليمتد إلى القرى المجاورة وإلى جامعة رفيق الحريري، هذا الأمر استدعى توجّه وحدات من 15 مركزاً من الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

الدفاع المدني: الحرائق لن تخمد سريعا

بدوره، أعلن الدفاع المدني أنه نفّذ خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 104 مهمة، بين إخماد حرائق وإسعاف وإنقاذ.

كما أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطّار لـ"العربية.نت" سقوط 5 جرحى من عناصره أثناء محاولتهم إخماد الحرائق منذ الاثنين وحتى اليوم.

كذلك أكد أن آليات الدفاع المدني، معززة بالعناصر، وبمؤازرة وحدات من الجيش، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية، هرعت من أجل السيطرة على الحرائق.

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وقال: "استطعنا إخماد قرابة 70% من الحريق، إلا أن العوامل المناخية من ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح أجّجت النيران".

كما لفت العميد خطار إلى أن عناصر الدفاع المدني عملت على إخلاء منازل عديدة في منطقة المشرف كي لا تصلها النيران، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقّع موعد إخماد الحرائق لأن العوامل المناخية لا تساعد في ذلك.

حرائق لبنان

حرائق لبنان

حرائق لبنان

ألغام حاضرة و"الداخلية" تستنفر

بدورها، أكدت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، التي زارت منطقة الحريق، أن طوافة من الجيش تدخلت لإخماد النيران في الجهة التي لا يوجد فيها توتر عال، كما أوضحت أن تلك المنطقة مليئة بالألغام لهذا السبب كان الحذر كبيراً أثناء عملية الإطفاء".

فيما أعلن وزير الدفاع، إلياس بوصعب، أن طائرتين قبرصيتين ستصلان إلى لبنان للمساهمة بمهمة إخماد الحريق في المشرف بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وانتشرت النيران في بريح والفوارة وكفرحيم، كما اندلعت حرائق أخرى ليلاً في بلدات عكارية بسبب الحرارة والرياح، ونشب حريق في أراضي بلدة الدوسة أتى على مساحة من الأعشاب اليابسة، ممتدا ليطال أشجار السنديان.

كذلك في بلدة القبيات التهمت النيران مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز القبيات على إخماده. وحريق آخر نشب في أراضي بلدة السنديانة العكارية ضرب الأعشاب اليابسة، وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان. وفي أراضي بلدة عين تنتا حرقت النار الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون.

أما اليوم، فقد اندلع حريق وصل إلى أرض السنديان في بلدة عين يعقوب بجبل العريض عكار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهبوب هواء حار.

لبنان يحترق

لبنان يحترق

لبنان يحترق

في الجنوب شبّ حريق كبير فجر الثلاثاء، في أراضي بلدة صفارية بمنطقة جزين، وقد عمل الدفاع المدني طيلة الليل حتى صباح الثلاثاء على إخماده بصعوبة بسبب شدة الرياح، كما ضربت صاعقة فجر الثلاثاء، منطقة العباسية ما أدى إلى حريق هائل طال جانبي الحدود الممتدة من محور الغجر حتى العباسية، وقد عملت عناصر من اليونيفل والجيش اللبناني والدفاع المدني على إخماده. وفي بلدة عاراي قضاء جزين، اندلع حريق قضى على حوالي 7 دونمات من أشجار السنديان وغيرها.