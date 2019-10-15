الحجار: لن يكون هناك موقف رسمي للحكومة من هذه زيارة باسيل لسوريا

استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ "المواقف التحريضة التي تصدر من الأطراف السياسية، ولا تخدم المواطن ولا تخرجه من أزمته الإقتصادية". وقال لـ"الجمهورية": "هذه المرحلة إقتصادية بامتياز، والمطلوب البحث عن حلول لأزماتنا، فالبلد سينهار وأيّ سجال مهما كانت طبيعته لن يخدم الحلّ، لأنّ التصعيد سيقابله التصعيد والسقف العالي سيقابله السقف العالي، والنتيجة ستكون تضييع البلد في خضَمّ السجالات".

وعن موضوع عودة ​سوريا​ الى ​جامعة الدول العربية​، لفت الى أنّ "المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أوضح موقف ​لبنان​ الرسمي من هذا الموضوع، وكذلك حَدّد بيان ​القاهرة​ الخطوات الضرورية لكي تتمكن سوريا من العودة الى الجامعة".

وعن موضوع زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لسوريا قال الحجار: "لن يكون هناك موقف رسمي للحكومة اللبنانية من هذه الزيارة أو أيّ زيارة يقوم بها أيّ وزير آخر في هذا التوقيت، فهذه الزيارة تتعلّق به وحده". وقال: "اذا حقّق باسيل من زيارته الهدف الذي قال انه ذاهب لأجله، وهو إعادة ​النازحين​، فنحن أكثر من يتمنّى ذلك اليوم قبل الغدّ، أمّا اذا كان الهدف عودة ​النظام السوري​ الى لبنان، فهذا موضوع آخر".