كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "تهديد صريح".. انهيار أردوغان والسبب عقوبات ترامب (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"فرض عقوبات، صفعة على وجه تركيا"، قرارات نارية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت عقوبات صادمة على 3 وزراء، محذرًا أنقرة أن تنهي هجومها العسكري على شمال شرق سوريا.

انهيار تركيا بسبب أمريكا

وطالت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك، الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة إن وجدت مجمدة، حيث إن هذه العقوبات ستؤدي إلى انهيار العملة التركية، فضلًا عن الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين- بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب، الاثنين الماضي، إن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.