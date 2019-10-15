مصادر لـ"العين الإخبارية": البرهان وعد بمرسوم لوقف إطلاق نار شامل

جانب من محادثات السلام السودانية في جوبا

كشفت مصادر سودانية، لـ"العين الإخبارية"، عن أن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد دخل في سلسلة اجتماعات مغلقة ومنفصلة مع عدد من قيادات الحركات المسلحة في جوبا.

وبدأت، مساء الإثنين، في عاصمة جنوب السودان جوبا، مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة؛ بهدف إنهاء الحرب في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأوضحت المصادر أن الفريق أول البرهان عقد اجتماعات مع قيادات الكفاح المسلح "الجبهة الثورية" والحركة الشعبية - شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو قبل ساعات فقط من مغادرته جوبا عائدا إلى الخرطوم.

وأشارت إلى أن الفريق أول البرهان عقد اجتماعا مغلقا امتد لساعات مع رئيس الحركة الشعبية – شمال، أكد خلاله تمسكه بما ورد في إعلان جوبا الذي تم توقيعه في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

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كما كشفت مصادر من داخل الحركة الشعبية - شمال، لـ"العين الإخبارية"، عن أن عبدالفتاح البرهان وعد بإصدار مرسوم دستوري يتعلق بوقف إطلاق نار شامل.

وفي السياق ذاته، عقد الفريق أول البرهان اجتماعا مغلقا مع قيادات الجبهة الثورية ناقش خلاله ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وتبدأ بعد ساعات في عاصمة جنوب السودان مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة؛ بهدف إنهاء الحرب في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكدت وفود التفاوض في الحكومة والمعارضة رغبتها في التوصل لاتفاق سلام ينهي سنوات من الحرب الضارية في البلد مترامي الأطراف؛ تلبية لتطلعات الشعب السوداني.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية في قاعة الحرية بالعاصمة "جوبا"، بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، والرئيس الكيني أهيرو كنياتا، ورئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد وممثلين دوليين وأفارقة.