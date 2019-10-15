شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيّد رئيساً لتونس بـ %72.71 من الأصوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) أصبح قيس سعيّد رئيساً لجمهورية تونس بغالبية 72.71% من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج أمس (الإثنين). وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي «تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019». وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72.71% من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي 27.29% من الأصوات.

أصبح قيس سعيّد رئيساً لجمهورية تونس بغالبية 72.71% من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج أمس (الإثنين). وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي «تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019». وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72.71% من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي 27.29% من الأصوات.

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