إخماد حريق جبل النفيسة في عكار بعد 6 ساعات من إندلاعه

تم ​اخماد حريق​ جبل بلدة النفيسة العكارية، بعد حوالي ست ساعات من إندلاعه.

وكان الحريق امتد بسبب سرعة الهواء الى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد العكاريتين وبالقرب من المنازل ولكن الحريق أهمد أخيرا بعد جهود مضنية قام بها عناصر "​الدفاع المدني​" ومتطوعوه في مراكز حلبا و​خريبة الجندي​ و​ببنين​ ​العبدة​ وبزبينا وبمؤازرة من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​.

والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة والبلان ولامس المنازل في البلدات الثلاث، وكاد يصل الى أعمدة الإتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل.

ويعمل الآن "الدفاع المدني" على تبريد المساحات التي إحترقت خوفا من تجددها.

وشكر رئيس ​بلدية مشحا​ طلال علوش للأجهزة الأمنية التي تواجدت أثناء إهماد الحريق وشكر أيضا لعناصر الدفاع المدني ومتطوعيه في المراكز الأربعة التي عملت على إخماده.

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