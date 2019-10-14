القدس: قرار الإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر "فتح" مطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة الاحتلال، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت ’وفا’ غن المحاميّان، رامي عثمان، وخلدون نجم، قولهما، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن غيث ومطور، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل، خلال جلسة عقدتها مساء الإثنين.

وكانت شرطة الاحتلال، قد شنّت، فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في القدس المحتلة، طالت محافظ القدس وعددا من نشطاء حركة فتح.

واعتقلت قوات خاصة من شرطة الاحتلال، غيث، بعد مداهمة منزله في سلوان، واقتادته للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال، مطور، وأمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية ياسر درويش.