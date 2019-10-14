السعودية وروسيا تبحثان العلاقات الاقتصادية والتطورات الإقليمية

وقعتا على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار (أوبك+)

الرياض ـ وكالات: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض. وأقيمت مراسم استقبال رسمية لبوتين، الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ 12 عاما، وذلك وسط حضور واسع النطاق من مسؤولي الجانبين. وتباحث الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية.

وقد وصف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة بأنها “فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين، وتعميقها والوصول إلى تطابق في الرؤية والموافق السياسية”، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع دائما إلى العمل مع روسيا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب. من جانبه قال الرئيس الروسي، إن “روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما”. وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة العام الماضي. الى ذلك، وقعت موسكو والرياض، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+”، وهو الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية، وتم التوقيع بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووقع ميثاق التعاون من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. وجاء التوقيع على الميثاق، ضمن أكثر من 20 وثيقة تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض. وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمل المشترك بين موسكو والرياض في أسواق الطاقة يؤدي إلى تسوية الوضع ويأتي بثماره في العموم.