قيس سعيد رئيسا لتونس .. ومؤيدوه يحتفلون باستعادة روح الثورة

مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي بحادثة طعن

تونس ـ وكالات: حقق المرشح الرئاسي قيس سعيد فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التونسية. حيث كشف استطلاعان على الأقل عن فوز كبير لسعيد بنسبة تراوحت بين 72 و77 بالمئة من مجموع الأصوات ضد منافسه رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع مساء امس الاول. واحتفل الآلاف من أنصار سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، في الشارع الرئيسي بوسط العاصمة تونس بعد فترة وجيزة من اعلان النتائج التقديرية للدور الثاني. وقال سعيد وفي جواره زوجته في أول كلمة له بعد إعلان فوزه في مؤتمر صحفي “شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله. هي ثورة بمفهوم جديد في اطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية”. وستكون أولى مهام الرئيس المقبل تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

على صعيد أخر، أكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي من جراء تعرضهما لاعتداء طعن أمس. وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع بجهة جرزونة التابعة لولاية بنزرت شمال تونس، حيث هاجم المعتدي السائح والجندي أثناء مغادرتها لحمام اغتسال عمومي.

وأفادت بأن المعتدي معروف لدى الوحدات الأمنية بارتكابه جرائم حق عام. وأشارت إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لإيقافه ولمعرفة الأسباب والدوافع.