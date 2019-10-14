إليزابيث الثانية تعرض خطة جونسون لجعل بريطانيا (بطلة) التجارة الحرة

لندن ـ د ب ا: عرضت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الاجندة التشريعية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أجل جعل بريطانيا” بطلة” التجارة الحرة، وذلك في خطابها أمام البرلمان أمس.

وأدلت الملكة”93 عاما” بخطابها عقب افتتاح الدورة البرلمانية، حيث قالت إن حكومة جونسون تريد تشكيل” شراكة جديدة مبنية على التجارة الحرة والتعاون الودي” مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الملكة إن جونسون يريد أن تقوم بريطانيا” بدور ريادي في العلاقات الدولية” و أن تصبح ” بطلة التجارة الحرة العالمية”. ومن المتوقع أن يدافع جونسون عن خطط حكومة حزب المحافظين، وهي حكومة أقلية، لجعل بريطانيا” أعظم مكان على وجه الأرض” في خطاب لاحق، سوف يتضمن إصراره على خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 اكتوبر الجاري سواء تم الاتفاق أم لا . قال جونسون في تعليقات” مهمة هذه الحكومة هى جعل دولتنا أعظم مكان على وجه الأرض”. وأضاف” أعظم مكان للعيش وللعمل وللقيام بالأعمال التجارية” موضحا” وخطاب الملكة سوف يضعنا على هذا المسار”. وأوضح جونسون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعطي بريطانيا” فرصة مميزة لوضع مسار جديد واتجاه جديد