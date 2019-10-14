وهبي يُثير الجدل بالغرفة الأولى.. تساءل عن تموقع “الرفاق” بمجلس النواب

أثار تموقع حزب التقدم والاشتراكية، جلبة في الجلسة الأولى بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ بعدما تساءل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن موقع المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.

وقال عبد اللطيف وهبي متسائلا: “نريد أن نعرف هل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تتموقع في المعارضة أو الأغلبية؟”، قبل أن يقاطعه رئيس الجلسة، معتبرا أن السؤال وهبي خارج الموضوع.

وتسبب تدخل وهبي، في توقف أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، لأكثر من 15دقيقة، لاعتراضه على مقاطعته لكون سؤاله “خارج الموضوع”.

وانتقد رئيس الجلسة، سؤال وهبي حول تموقع مجموعة حزب لتقدم والاشتراكية، خاصة وأن أمين المجلس تلى بلاغا حول التحاق المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بالمعارضة.

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وكان حزب التقدم والاشتراكية قد قرر قبل أسابيع الخروج من الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني، وذلك قبيل التعديل الحكومي.