شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهيئة المستقلة تعلن رسميا فوز قيس سعيّد رئيسا لتونس بنسية 71ر72 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 مساءً, 14 أكتوبر 2019 م المناطق - واس اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل قيس سعيّد برئاسة الجمهورية التونسية بنسبة 72.71 بالمئة من الاصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت امس الاحد .

وتنافس سعيّد مع رجل الاعمال نبيل القروي الذي تحصل على 27.29 بالمئة من الاصوت .

وقد بلغت نسبة التصويت حوالي 60 بالمئة من عدد الناخبين المخولين الذين يزيد عددهم عن سبعة ملايين ناخب.

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