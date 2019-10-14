تركيا تعلن حصيلة عمليتها العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملية "نبع السلام" العسكرية، التي تنفذها شمال شرق سوريا منذ 9 أكتوبر، أسفرت عن "تحييد" 560 مسلحا من القوات الكردية المحلية.
وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن العملية، التي تنفذها ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، "تستمر بنجاح".
ووسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر، إطلاق بلاده عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".
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