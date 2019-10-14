أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، مقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد أثناء تطهير منازل مفخخة جنوب غرب صلاح الدين.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، ان "ثلاثة مقاتلين من اللواء السادس بالحشد الشعبي استشهدوا ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ( قرية السلام ) اثناء تطهير عدد من المنازل المفخخة و المضافات".
وأضاف أن "الشهداء هم احمد جلوب جبار الزبيدي (ابو اشتر) وباسم صدام لعيبي الفريجي وجعفر حسن السويمري"، مبيناً أن "اثنين من مقاتلي اللواء أصيبا بجروح متفاوتة خلال العملية".
وأضاف أن "الشهداء هم احمد جلوب جبار الزبيدي (ابو اشتر) وباسم صدام لعيبي الفريجي وجعفر حسن السويمري"، مبيناً أن "اثنين من مقاتلي اللواء أصيبا بجروح متفاوتة خلال العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد أثناء تطهير منازل مفخخة جنوب غرب صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.