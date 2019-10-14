مقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد أثناء تطهير منازل مفخخة جنوب غرب صلاح الدين

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، ان "ثلاثة مقاتلين من اللواء السادس بالحشد الشعبي استشهدوا ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ( قرية السلام ) اثناء تطهير عدد من المنازل المفخخة و المضافات".

وأضاف أن "الشهداء هم احمد جلوب جبار الزبيدي (ابو اشتر) وباسم صدام لعيبي الفريجي وجعفر حسن السويمري"، مبيناً أن "اثنين من مقاتلي اللواء أصيبا بجروح متفاوتة خلال العملية".

