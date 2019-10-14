عمليات سامراء تعلن قتل انتحاريين اثنين وافشال مخطط لـ'داعش'

اعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، عن قتل انتحاريين اثنين وافشال مخطط لـ"داعش" لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (ع). وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال قيادة عمليات سامراء تمكنوا من افشال مخطط عدواني لعصابات داعش الإرهابية كانت في نيتهم استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في منطقة (السيفونه) شرق سامراء".



وأضافت أنه "تم قتل (٢) انتحارين والعثور على (٢) احزمه ناسفة والاستيلاء على (٤) عبوات ناسفة"، مشيرة الى أن "الواجب نفذه لواء مغاوير القيادة والفوج الثالث بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية".

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