حقوق الانسان تعلن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات الاسبوع الماضي، فيما اشارت الى وصول عدد الشهداء الى 110 شهداء.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفوضية وثقت وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجراحهما السابقة التي اصيبوا بها خلال فترة التظاهرات في محافظة النجف الأشرف".



وأضاف الغراوي، أن "اعداد الشهداء الموثقة وصلت الى 110 شهداء حتى 14 تشرين الاول 2019".

وشهدت عدد من المحافظات الاسبوع الماضي تظاهرات كبيرة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين عن سدة الحكم، فضلا عن توفير الخدمات والوظائف وتوفير حياة حرة كريمة للمواطنين، فيما شهدت التظاهرات اعمال عنف عندما استخدمت القوات الامنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ادت تلك الاعمال الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.