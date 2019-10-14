حقوق الانسان تعلن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات الاسبوع الماضي، فيما اشارت الى وصول عدد الشهداء الى 110 شهداء.
وأضاف الغراوي، أن "اعداد الشهداء الموثقة وصلت الى 110 شهداء حتى 14 تشرين الاول 2019".
وشهدت عدد من المحافظات الاسبوع الماضي تظاهرات كبيرة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين عن سدة الحكم، فضلا عن توفير الخدمات والوظائف وتوفير حياة حرة كريمة للمواطنين، فيما شهدت التظاهرات اعمال عنف عندما استخدمت القوات الامنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ادت تلك الاعمال الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.
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