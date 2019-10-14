نائب يقدّم مقترحات لحل قضية البطالة ويؤكد : لن تكلّف الخزينة أموالاً إضافية

وقال السليطي في حديث لـ الخليج 365، : "لدينا مشروع متكامل نعمل على دراسته بغية طرحه بشكل دقيق يتضمن العديد من الحلول الواقعية للمشاكل التي يعاني منها المواطن"، مبيناً انه "من بين المشاكل المهمة وهي مشكلة البطالة حيث نعتقد ان هنالكالعديد من الحلول التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المشكلة".واضاف أنه "من بين الحلول قد يكون من خلال تقليل سن التقاعد الى 55 عاما او اعطاء مكافات تشجيعية للتقاعد المبكر كحل اولي بغية منح الفرصة للطاقات الشابة للحصول على فرص العمل"، لافتاً إلى ان "الامر الاخر يتعلق بقضية مهمة وهي وجود طبقات معينة تحصل على اكثر من راتب وهنا ينبغي تخيرهم بين احد الراتبين دون تكليف الموازنة اي شئ".

ولفت السليطي، الى ان "الامر الاخر من خلال تشجيع القطاع الخاص من خلال وجود بعض الشرائح لديها وظيفة عمومية ويعمل ايضا بالقطاع الخاص وهنا ينبغي ايضا تشريع قانون يلزم العاملين بالقطاع الحكومي بالعمل فقط في هذا القطاع بغية فسح المجال لمن ليس لديهم وظيفة بالعمل في القطاع الخاص"، مشددا على ان "الامر الاخر يحتاج الى ثورة حقيقية على المشاريع النفطية التي نجد فيها نسبة اليد العاملة المحلية هي ثلث العاملين بتلك المشاريع يقابلها الضعفين من اليد الاجنبية ففي مصفى كربلاء 13 الف عامل اجنبي يقابلهم اربعة الاف و500 عامل محلي فقط ونفس الحال نراه في المحافظات الاخرى".